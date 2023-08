Rubano bici elettrica sul lungomare: padre e figlio (minorenne) nei guai

Padre e figlio denunciati per aver rubato una bici elettrica da duemila euro: è successo a Sestri Levante dove i carabinieri, dopo le indagini del caso, hanno deferito all'autorità giudiziaria un 50enne lombardo e il figlio minorenne.

I due, fatto salvo il principio di innocenza fino alla fine dell'iter giudiziario, avrebbero rubato la e-bike di una 23enne del posto sul lungomare di Sestri Levante sabato scorso.

Così come nel caso del furto dello zaino in spiaggia, anche in questo caso è stata preziosa la collaborazione con la polizia locale che, tramite la visione delle telecamere di videosorveglianza comunali, ha individuato il luogo in cui vivrebbero i due soggetti e ha permesso ai carabinieri di procedere alla loro identificazione e recuperare la bici rubata.