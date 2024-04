Ubriachi aggrediscono e insultano i carabinieri: padre e figlia in manette

Tre arresti e due denunce nel centro storico genovese nel fine settimana. Tra sabato 27 e domenica 28 aprile 2024 i carabinieri del comando provinciale hanno infatti svolto diversi controlli nei 'caruggi', intensificando la loro presenza nella zona.

Nei vicoli il Nucleo radiomobile ha fermato per un controllo una coppia, rivelatasi poi padre e figlia di 50 e 25 anni, poiché in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta verosimilmente all’assunzione di bevande alcoliche. Alla vista degli uomini in divisa i due hanno cominciato a insultare e aggredire i militare, motivo per cui sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale.

Situazione simile poco dopo. Un 44enne senegalese è stato notato mentre consumava della droga e ha dato in escandescenze scagliandosi contro i carabinieri che l'hanno bloccato e arrestato. Un connazionale di 20 anni è stato invece denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Il giovane, con precedenti, era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora con permanenza notturna in abitazione. È stato però trovato a spasso per i vicoli in piena notte e trovato in possesso di hashish e cocaina. Denunciato anche un 26enne del Ghana perché irregolare in Italia. I carabinieri, nel weekend, hanno svolto controlli anche a Chiavari: quattro le persone denunciate.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp