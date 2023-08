Nuovi campi da padel costruiti da Cassano: residenti di Albaro contrari

Nel pomeriggio di martedì 29 agosto 2023, a palazzo Albini, l'assessore all'urbanistica Mario Mascia ha incontrato i rappresentati dei cittadini residenti in via Livorno nel quartiere di Albaro. Al centro della discussione il progetto dei campi da padel portato avanti dall'ex calciatore della Sampdoria Antonio Cassano attraverso la società AC99 srl. A preoccupare i comitati è la costruzione su un'area recentemente declassificata in prossimità del Rio Parroco, in passato soggetta ad allagamenti.

"È stato un incontro costruttivo in un clima di sereno confronto su un progetto che riguarda una proprietà privata e d'accordo con l'operatore può avere margini di ulteriore miglioramento in particolare per quanto riguarda l'armonizzazione con il contesto residenziale all'intorno - ha commentato l'assessore Mascia -. Le criticità rappresentate dai residenti offrono degli spunti di miglioramento per la rivitalizzazione di un'area a oggi evidentemente degradata e inaccessibile".

"La nostra amministrazione - ha affermato ancora Mascia - ha già dato indicazioni precise che la società privata ha recepito nel progetto in vista della pubblica utilità. Abbiamo già chiesto di adottare una serie di accorgimenti per mitigare gli impatti visivi, acustici e idrogeologici dell'intervento e siamo fiduciosi che si possano trovare ulteriori misure, a partire dall'innesto di alberature". L'assessore ha espresso disponibilità ad analizzare ulteriori indicazioni da parte del Comitato, al termine dei suoi approfondimenti con i tecnici di riferimento.