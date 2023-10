Pacco di banconote false fermato in aeroporto

La segnalazione è arrivata alla polizia nei giorni scorsi: "un pacco di banconote false passerà dallo scalo genovese". E così è stato. La squadra mobile di Genova, intervenuta all'aeroporto Cristoforo Colombo, ha sequestrato il plico, grande come una scatola da scarpe, che conteneva centinaia di pezzi da 50 e 100 euro contraffatti per un valore economico fasullo di migliaia di euro.

Dopo una rapida ricerca, gli agenti hanno scoperto che il pacco proveniva da Napoli e del fatto è stata avvertita la procura del posto che ha avviato un'indagine per coordinare il caso. Nel frattempo, le banconote sono state inviate alla Zecca di Stato per la valutazione da parte di una commissione tecnica e per il conteggio.

Secondo quanto appreso da GenovaToday i soldi falsi dovevano essere messi in circolazione tramite un corriere che una volta individuato dovrà rispondere dell'articolo 455 del codice penale: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. Lo scorso gennaio un'inchiesta della procura di Napoli ha portato a sgominare una banda dedita al traffico transnazionale di banconote false e all'arresto in flagranza di 31 persone, accusate di "avere perfezionato l'acquisto delle banconote false sul darkweb, localizzati in Italia e all'estero".