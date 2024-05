Circondano i carabinieri, li insultano e li aggrediscono: otto arresti

Prima hanno iniziato a insultare i carabinieri, poi sono passati alle mani, strattonandoli con violenza e, per fermarli, è stato necessario l'intervento di altre pattuglie e della polizia locale. In totale, otto arresti.

È successo nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 maggio, poco prima dell'una: una pattuglia del nucleo radiomobile si stava recando a effettuare un sopralluogo per un possibile furto in abitazione e nel suo tragitto è passata davanti all'"Ex latteria occupata" di stradone Sant'Agostino. Secondo le prime informazioni, passando lì vicino, un uomo - rivelatosi poi appartenente a quel centro - ha iniziato a imprecare pesantemente contro i militari che si sono fermati per identificarlo.

A quel punto però sono uscite dal centro numerose altre persone che hanno circondato i carabinieri, inveendo e strattonandoli violentemente. Per fermarle (a fatica) ci sono volute altre pattuglie dei carabinieri e l'aiuto della polizia locale.

Sono state fermate in totale otto persone di età compresa tra i 35 e i 20 anni, arrestate per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento. Sono state portate in carcere a Pontedecimo e Marassi.

Nell'arco della nottata, quando si è sparsa la voce dell'accaduto, davanti alla caserma dei carabinieri si è radunata una ventina di persone vicine al centro occupato in segno di solidarietà nei confronti degli arrestati, andando poi via intorno alle 7,30 del mattino.