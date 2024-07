Ex ostello del Righi, le ipotesi del Comune per la riqualificazione

Cosa intende fare il Comune dell'ex ostello del Righi?". Questa in estrema sintesi la domanda fatta in consiglio comunale dalla consigliera del gruppo misto, ed esponente di Azione, Cristina Lodi: "Lo vende o investe risorse per realizzare il progetto con le associazioni e il Municipio al fine di realizzare servizi dedicati al territorio gestiti dalle associazioni? O lo metterà solo a reddito? Esistono offerte, e per quali destinazioni?"

Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi ha risposto: "Intanto quello che viene definito progetto è in realtà un'ipotesi di destinazione d'uso che abbiamo discusso con il presidente del Municipio. Non abbiamo nulla in contrario nel dare una destinazione sociale all’ex Ostello, anzi: ben venga, a patto però che ci venga presentato un progetto che abbia una sostenibilità economica, come ho avuto modo di spiegare in maniera estremamente franca a chi ce l’ha proposto, fermo restando che nel Puc c’è una destinazione a servizio. Quindi, chi lo dovesse comprare lo farebbe per dare servizi".

Il vicesindaco Piciocchi ha poi spiegato che non è ancora stato deciso se si parlerà di vendita o concessione, perché prima andrà condivisa una visione e un obiettivo, ma ha sottolineato più volte che al Comune piacerebbe farlo tornare a essere anche un ostello per i giovani: "Ha un'ottima posizione, una superficie molto grande, con annessa un’enorme zona sportiva che sarebbe ideale per la realizzazione di progetti sociali. L’asilo è un punto fermo, che andrebbe riqualificato e migliorato insieme a tutto il compendio. Inoltre, la collaborazione delle associazioni del territorio e di chi si occupa di gestione sportiva è indispensabile".

Piciocchi ha inoltre affermato di aver ingaggiato alcuni professionisti che stanno studiando la situazioni, per fornire in tempi brevi una risposta su quale futuro dare al luogo: "L’obiettivo finale potrebbe essere quello di diventare un Ostello per la gioventù di ultima generazione, con una riqualificazione complessiva che vada a coinvolgere l’asilo e le associazioni. La posizione, ribadisco, è ottimale e si inserisce perfettamente nel piano di valorizzazione delle nostre fortificazioni. Dunque potrebbe essere un punto di approdo con l’inserimento di tematiche culturali legate ai Forti. Insomma, vedo un progetto molto aperto: che poi si propenda per la vendita o la concessione, ne parliamo in un secondo momento. Certamente, non ci saranno speculazioni: niente appartamenti né Rsa. La cosa importante è che il progetto abbia una sostenibilità economica".

