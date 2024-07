Stop dalla prefettura al trasferimento dei migranti dall'ex ostello del Righi

La prefettura ha sospeso a tempo indeterminato il trasferimento dei migranti dall'ex ostello della gioventù del Righi a una struttura di Camaldoli. Una notizia che ha fatto esultare le associazioni del territorio e le forze progressiste, riunite insieme a un centinaio di cittadini di Oregina e Lagaccio lunedì mattina in un presidio di solidarietà insieme con Anpi, Cigl, Pd, M5s, Genovasolidale, Sunia e circoli operai.

Gli ospiti dell'ex ostello, una sessantina migranti nordafricani tra cui decine di bambini, dovevano inizialmente andare in un centro di accoglienza per lasciare spazio a una comunità di profughi ucraini. La scelta era stata criticata da associazioni e progressisti: "Una scelta errata per le persone, che si troveranno a iniziare un nuovo percorso di inserimento, e per e il progetto che dopo tanti sacrifici stava dando risultati tangibili con la continuità educativa dei più piccoli e l'inserimento nel mondo del lavoro della metà degli uomini ospitati" aveva commentato il coordinamento delle associazioni di Oregina-Lagaccio.

Esulta l'opposizione in consiglio comunale: "Ci aveva lasciati spaesati apprendere della scelta di sostituire i settanta migranti originari del nord Africa con cento profughi originari dell'Ucraina - commenta il Pd Genova - la maggior parte dei quali già a Genova da quasi due anni e con percorsi di accoglienza già avviati in altri quartieri che si troveranno dopo quasi 24 mesi a dover trovare una nuova collocazione in una struttura dagli evidenti tratti emergenziali".

"Il centrodestra genovese ha preso una bella facciata - sono le parole del coordinatore provinciale del M5s Stefano Giordano -. Avevamo più volte invitato l’amministrazione Bucci e in particolare i leghisti a non perseguitare le famiglie ospitate nell’ex ostello della gioventù. Spostarle dall’altra parte della città era e resta una pessima idea. Dopo la manifestazione di questa mattina siamo sempre più convinti di essere nel giusto: le famiglie che ora vivono all’ostello si sono integrate e iniziano a sentirsi parte di una comunità. Non sono pacchi e vanno trattate con rispetto. Ora chiediamo di riaprire il tavolo con il prefetto".