Ostacolo alle autorità di vigilanza, condannati Berneschi e altri ex Carige

Martedì 17 gennaio 2023 il tribunale di Roma ha condannato per ostacolo alle autorità di vigilanza Consob e Banca d'Italia, insieme all'allora dominus di Carige, Giovanni Berneschi, altri otto ex dirigenti e consiglieri di amministrazione: dall'ex direttore generale Ennio La Monica al condirettore generale e responsabile della direzione amministrativa Daria Bagnasco, fino ai consiglieri Alessandro Scajola, Paolo Odone, Luca Bonsignore, Remo Angelo Checconi, Mario Venturino e Ivo De Michelis.

Per Berneschi la pena è di tre anni, per tutti gli altri di due anni con la condizionale. Unico assolto l'ex responsabile della direzione studi e controllo gestione Maurizio Marchiori, oltre allo stesso istituto che era stato chiamato in causa dalla Procura di Roma in base alla responsabilità amministrativa.

Nella sentenza, per certi versi sorprendente visto che la stessa accusa aveva chiesto la condanna soltanto per Berneschi, La Monica, Bagnasco e Marchiori, il tribunale di primo grado ha stabilito infine che non dovrà essere versata alcuna provvisionale alle parti civili.

Il verdetto, anticipato da Repubblica, è arrivato a distanza di dieci anni dagli episodi contestati, quando ormai un altro reato per cui gli imputati erano stati mandati a processo, l'aggiotaggio, è prescritto. Secondo la Procura nel 2013 gli allora dirigenti di Carige avevano nascosto la reale condizione finanziaria della banca: per non perdere la clientela, avevano fornito false informazioni agli organi di vigilanza.