Cimiteri, realizzati nuovi ossari a Nervi e Voltri

Qual è lo stato dell'arte dei cimiteri a Genova? È la domanda posta da Nicholas Gandolfo, capogruppo della Lista Toti, in consiglio comunale: "Staglieno è certamente importante - ha detto - ma anche i tanti altri cimiteri in ogni municipio. Parlando con i cittadini sono emerse diverse problematiche soprattutto sull'aspetto delle manutenzioni: ogni persona deve avere il diritto di seppellire i propri cari in un luogo adeguato e mantenuto nel tempo. Altro aspetto da chiarire è quello degli orari di alcune strutture, come quella di via Mogadiscio che tiene aperta solo il giovedì dalle 7,30 alle 15. E poi, diverse persone chiedono più ossari, mi risulta che ci siano problemi in questo senso a Nervi, Bavari e Voltri".

A rispondere, l'assessora ai Servizi Civici Marta Brusoni: "L'attenzione dell'amministrazione è a tutti i 35 cimiteri cittadini, da Ponente a Levante. Sono disponibile anche a una commissione in merito per illustrare tutti gli interventi in atto. È recente la realizzazione di 360 nuovi ossari nel cimitero di Nervi 3 e 576 in quello di Leira di Voltri. Nel contesto delle varie iniziative programmate per il miglioramento del servizio cimiteriale cittadino, oltre al piano di finanziamento per gli interventi manutentivi e di recupero funzionale di aree e strutture interne ai cimiteri, sono state realizzate opere per l’ampliamento dell’offerta di sepolture nei cimiteri, secondo una pianificazione in continuo aggiornamento, funzionale alle esigenze dei cittadini".