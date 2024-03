Ospedali: boom di accessi ai pronto soccorso, 4 su 5 molto affollati

Quattro su cinque molto affollati e l'ultimo lievemente affollato. È la fotografia dei pronto soccorso genovesi nel primo pomeriggio di lunedì 25 marzo 2024. Quello meno in sofferenza risulta il Galliera.

Partendo da levante, al Gaslini risultano 11 pazienti in cura e 22 in attesa; al San Martino 26 persone in attesa e 102 in visita; al Galliera 12 persone in attesa e 55 in visita; al Villa Scassi 17 in attesa e 84 in cura e all'Evangelico di Voltri 6 in attesa e 26 in cura.

"L'incremento di accessi ai pronto soccorso sono tipici di questa stagione e dei primi giorni della settimana, dopo il weekend in cui si sconta la mancanza della medicina di famiglia a supporto della popolazione", aveva spiegato Alisa in passato.

Il problema, insomma, è noto da tempo e continua a ripresentarsi, nonostante, come ha precisato di recente la Regione, i lavoratori della sanità sono aumentati di quasi 1000 unità dal 2016 al 2023, con un aumento complessivo del 4%. Incremento che riguarda in particolar modo infermieri, Oss e tecnici (+11%).

Il gran numero di accessi si ripercuote anche sul lavoro del personale del 118, a volte costretto a restare in attesa di avere indietro la barella prima di potere riprendere servizio.