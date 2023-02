Lunedì da incubo negli ospedali, alle 21.30 ancora 71 pazienti in attesa

Ennesimo lunedì nero per gli ospedali genovesi. Di solito il primo giorno della settimana è quello in cui si registra il maggior afflusso col fatto che i medici di famiglia nel fine settimana non sono rintracciabili. I disagi, lunedì 20 febbraio 2023, si sono protratti anche in serata.

Intorno alle 21.30 i pazienti in attesa in totale tra San Martino, Galliera e Villa Scassi erano 71. L'ospedale che aveva più pazienti in visita era quello di Sampierdarena con ben 64 persone, di cui 33 codici arancioni; al San Martino 55 pazienti in visita, di cui 13 codici rossi e 21 arancioni; infine al Galliera 46 pazienti in visita, di cui 8 codici rossi e 26 arancioni.

Un numero elevato di accessi al pronto soccorso comporta tempi più lunghi del solito per l'accettazione, ritardi che ricadono sul personale delle ambulanze, costretto ad attendere di avere indietro la barella prima di poter riprendere servizio. Senza contare i disagi per i malati, costretti ad attendere ore prima di essere visitati da un medico.

Finché una persona non viene visitata, non può ricevere alcun tipo di farmaci e così deve attendere, magari dolorante, il proprio turno, sperando che non ci siano casi più gravi, che hanno la precedenza. Attese a cui non tutti si rassegnano, aumentando il rischio di nervosismo e atteggiamenti aggressivi nei confronti del personale. L'ultimo caso risale a pochi giorni fa al Villa Scassi.