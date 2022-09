Ospedali, il sindacato Filse alla Regione: "Rendete pubblici i dati sulle liste d'attesa"

L'ospedale San Martino sospende gli interventi chirurgici per carenza di infermieri e il sindacato e il sindacato insorge.

"Mancano, ci dicono, 230 infermieri ma in realtà ne mancano di più, almeno 300", scrive Fials Genova Federazione italiana autonomie locali e sanità. "E mancano anche, aggiungiamo noi, almeno 50 medici, poi mancano gli oss e i tecnici sanitari e a guardare bene anche parecchi amministrativi".

Una situazione che si trascina nel tempo per Filse: "Ma non mancano da oggi, mancano da anni e nonostante queste mancanze i dati sciorinati dalla tempestiva irruenza a mezzo stampa del manager/direttore Generale dicono che la produzione e la produttività del San Martino sono lodevolmente aumentati. Così, mettendo l'acqua sul fuoco la Regione scopre il principio vantaggioso del riscaldamento dei liquidi, dei vapori e della bollitura: se San Martino non ce la fa spostiamo i pazienti altrove. Sembra di intendere, senza dirlo, che altrove non solo c'è posto ma ci ci sono pure le condizioni per risolvere o attenuare le carenze del San Martino".

Per il sindacato la carenza di infermieri, oss, medici e tecnici è endemica in tutto i genovesato: "A noi risulta che i servizi di Asl3 sono a tappo e che dalle parti di Evangelico e Galliera la situazione è la medesima".

Da qui le domande: "Ma non era stato fatto il 'piano restart' per recuperare le liste di attesa con giganteschi trasferimenti di soldi ai privati e straordinari a gogo nelle strutture pubbliche? Chiediamo, con garbo, ma la 'programmazione' del governatore/assessore, scopre solo 'da qualche mese' la necessità delle 'sinergie' tra le strutture sanitarie? ".

La lettera va avanti con la richiesta di rendere pubblici i dati sulle attività di Galliera e Asl3 e sulle liste d'attesa.Inoltre: "Se san Martino è, da sempre, un Dea di secondo livello e un Ospedale 'Hub di alta specializzazione' perché mai dovrebbe accorparsi con la 'media e bassa specializzazione' di Villa Scassi, Sestri e Gallino? Basta quello che già oggi le norme e il buon senso consentono: dipartimenti interaziendali e sinergie".