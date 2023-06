San Martino, parcheggio chiuso per lavori: dove lasciare l'auto

Lavori in corso e posti auto non disponibili all'ospedale San Martino: la direzione del nosocomio informa che, a causa della preparazione dell’area di cantiere del nuovo pronto soccorso, il parcheggio esterno del Monoblocco di via Francesco Mosso resterà chiuso, da lunedì 3 luglio 2023 a mercoledì 5 luglio 2023 compreso.

Nelle giornate indicate sarà possibile parcheggiare la propria auto all’interno del perimetro ospedaliero negli appositi spazi o, in alternativa, servirsi del Parcheggio San Martino (gestione Saba Italia), accessibile da Largo Rosanna Benzi.