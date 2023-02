Ospedale di Pontedecimo, Gratarola: "Verosimile riapertura punto primo intervento entro fine anno"

Il punto di primo intervento dell'ospedale Andrea Gallino di Pontedecimo resta al momento chiuso: il motivo è semplice ed è emerso nel corso della seduta del consiglio regionale di martedì 7 febbraio 2023. Armando Sanna (Pd-Articolo Uno) ha presentato un'interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta la tempistica di riapertura e i tempi per le assunzioni nel comparto sanità, utili a perseguire gli obiettivi assistenziali previsti.

Il consigliere ha rilevato che nell'aprile 2022 era stato annunciato l'avvio delle procedure concorsuali per assumere medici specializzati in Medicina e Chirurgia d'urgenza. L'assessore alla sanità Angelo Gratarola ha precisato che la possibilità di riapertura è vincolata all'assunzione di un numero di specialisti adeguato a garantire la continuità del servizio.

Gratarola ha ricordato il concorso già espletato nel 2022, che ha permesso, però, l'assegnazione di un solo posto a tempo indeterminato e ha bandito un nuovo concorso, a cui, però, risultano iscritti solo quattro specializzandi dell'ultimo anno, e che sarà effettuato nei prossimi mesi e, qualora fossero assunti i quattro specializzandi, una volta conseguita la specializzazione a fine anno, potranno esercitare la professione in maniera autonoma, cioè senza tutor.

Più tardi Gratarola ha diffuso un'ulteriore replica. "La Giunta non brancola nel buio - dichiara -, ma ci vede benissimo ed è per questo che sta lavorando per arginare quello che è un problema nazionale: la carenza di organico soprattutto nel settore dell'emergenza urgenza".

"Al concorso per medici di urgenza, che è in fase di attuazione, sono iscritti quattro specializzandi dell'ultimo anno della scuola - aggiunge Gratarola -. Tenuto conto che i medici in formazione possono lavorare in maniera autonoma senza tutoraggio nel momento in cui viene acquisito il titolo di specialista, il Punto di Primo Intervento potrà aprire soltanto quando tali figure professionali acquisiranno la piena autonomia".

"Poiché questa è una variabile che dipende dall'Università - conclude l'assessore -, e quindi non pianificabile né programmabile da Regione Liguria, non è al momento possibile fornire una data certa, ma è verosimile ritenere che l'apertura possa avvenire entro la fine dell'anno".