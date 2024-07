Vede passare i carabinieri e parte con insulti e minacce: trambusto in ospedale

Vede arrivare i carabinieri all'ospedale e comincia a dare di matto. Protagonista dell'episodio un 31enne originario dell'Ecuador, denunciato per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

I militari erano intervenuti al Villa Scassi di Sampierdarena per altri motivi, ma il 31enne, in stato di alterazione psicofisica, ha cominciato a insultarli appena li ha visti passare. A questo punto si sono fermati e l'uomo ha cominciato a minacciare e a opporre resistenza attiva, causando anche lievi lesioni ad alcuni di loro. Alla fine è stata riportata la calma e l'uomo è stato denunciato.

Nelle ultime ore i carabinieri del comando genovese hanno anche arrestato una donna ricercata in tutta Europa per reati commessi in Olanda, tra cui traffico di esseri umani e rapina: è stata intercettata e fermata in un Bed and Breakfast del centro storico.

