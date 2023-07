Cantiere Gaslini al via, il Municipio Levante chiede chiarimenti su viabilità e posteggi

Nell'ultima seduta del consiglio municipale del Levante la consigliera di opposizione Serena Finocchio, ex candidata presidente per la coalizione progressista, ha presentato un'interrogazione relativa ai "lavori presso l'istituto Giannina Gaslini per il nuovo padiglione e su come questi potrebbero impattare sull’intero quartiere". Il documento è stato approvato all'unanimità. "Tra 30 giorni - afferma Finocchio - avremo la risposta scritta da parte del sindaco o dell'assessore competente". Il Gaslini aveva definito nei mesi scorsi i tempi dell'operazione: via al cantiere entro l'estate del 2023 e 'Padiglione Zero' pronto entro giugno 2026.

"L’operazione che prevede la nuova realizzazione di un padiglione ex novo dell’istituto Gaslini - spiega la consigliera municipale - avrà il taglio del nastro di partenza dei lavori a luglio 2023 e dovrebbe concludersi a distanza di tre anni, porterà all’interno del quartiere di Sturla probabili stravolgimenti di viabilità e parcheggi. Per questo motivo ho presentato l'interrogazione, per capire come il Comune intenda intervenire per garantire ai cittadini una sostenibilità della vita attraverso una convivenza con il cantiere in questione".

Il documento chiede infatti a sindaco e assessore competente: "Quali sono le azioni programmate dal Comune per garantire un giusto compromesso tra la realizzazione della nuova struttura e la vivibilità delle aree coinvolte; quali azioni di partecipazione sono previste per informare i residenti e la cittadinanza sul progetto Gaslini in fase di realizzazione, quali meccanismi di compensazione temporanei e permanenti a favore degli abitanti della zona sono previsti dal Comune e contrattati con chi realizzerà il progetto".