Ospedale Gallino, il punto sulla riapertura del pronto soccorso

Durante la seduta del consiglio regionale di martedì 12 aprile 2022 Armando Sanna (Pd-Articolo Uno) ha presentato un'interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta i tempi per la riapertura del punto di primo intervento dell'ospedale Gallino di Pontedecimo e i tempi delle assunzioni per raggiungere questo obiettivo.

Il consigliere ha ricordato che nel dicembre 2021 la Asl3 aveva dichiarato che l'ospedale non sarebbe diventato un ospedale di comunità, ma un ospedale con la possibilità di un punto di primo intervento e che era stato annunciato un concorso ad hoc.

L'assessore Marco Scajola ha risposto, su delega del presidente della giunta e assessore alla sanità Giovanni Toti, spiegando che sono in corso le procedure concorsuali per assumere medici specializzati in Medicina e Chirurgia d'urgenza e che la riapertura del punto di primo intervento è vincolata all'assunzione di un adeguato numero di specialisti.

L'assessore ha ricordato che è tuttora attivo 12 ore al giorno, 7 giorni su sette, l'ambulatorio di prima accoglienza per le patologie di bassa complessità.