Ospedale Gallino, il servizio per i malati oncologici non riparte dopo la pausa estiva

"Ho presentato un'interrogazione in Consiglio regionale per sapere quando il centro per le cure integrate dell'ospedale Gallino sarà nuovamente operativo". Lo dice in una nota il consigliere regionale della Lega, Alessio Piana.

"A gennaio 2016 - ricorda Piana - è stato inaugurato il nuovo ambulatorio di medicina integrata all'interno dell'ospedale Gallino di Genova Pontedecimo. In questa struttura i pazienti oncologici hanno potuto sottoporsi, oltre che ai trattamenti convenzionali, anche a terapie alternative come agopuntura, risonanza, massaggi shiatsu, yoga e incontri con lo psicologo. Un approccio medico volto alla cura del malato non solo dal punto di vista fisico, ma con un'attenzione particolare al miglioramento del benessere complessivo della persona e al suo reinserimento nella società".

"Il servizio offerto dall'ospedale Gallino - prosegue Piana - si è interrotto ad agosto, ma con l'intenzione di farlo riprendere a settembre. A oggi, sembra che il servizio di medicina integrata non funzioni a pieno per i circa 100 pazienti, che usufruivano delle prestazioni, mentre un'altra settantina avrebbero fatto richiesta di poter essere ammesse al servizio".

"Considerando che questa tipologia di percorso - conclude Piana - consente ai pazienti oncologici di soffrire meno gli effetti invalidanti delle varie terapie, offrendo un aiuto necessario a mantenere la dignità personale, ho presentato un'interrogazione in Consiglio regionale".