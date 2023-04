"Salviamo l'ospedale Gallino", il Comitato contro la giunta Toti

Dopo il nuovo piano sanitario annunciato dalla Regione Liguria il Comitato Gallino che si batte per la difesa dell'ospedale di Pontedecimo, ha diramato una nota in cui spiega quali sono le principali preoccupazioni per i residenti della Valpolcevera e della Vallescrivia.

"In questi ultimi anni - si legge - la giunta regionale di Giovanni Toti avrebbe dovuto riorganizzare le realtà ospedaliere e territoriali, in maniera corretta, tenendo nella giusta considerazione tutte le diverse parti della città. Purtroppo - sostiene il comitato - così non è stato e ancora una volta temiamo che la Valpolcevera e la Vallescrivia vengano pesantemente penalizzate dall’attuale piano sanitario regionale".

"È questa - prosegue la nota - la ragione principale per la quale abbiamo costituito un 'Comitato a difesa e tutela dell’ospedale Gallino', un comitato che si batterà affinché la giunta Toti non effettui scelte miopi, finalizzate a cancellare i servizi validi e qualificati garantiti, a oggi, dalla struttura di Pontedecimo. Ricordiamo che per molti anni il Gallino ha rappresentato un punto di riferimento per un’ampia realtà territoriale, con oltre 100.000 potenziali cittadini/utenti. Questo Ospedale deve continuare a essere un riferimento sanitario per i cittadini della Valpolcevera, Vallescrivia e dei comuni di Campomorone, Ceranesi, Sant’Olcese, Serra Riccò e Mignanego. Uniti e coesi potremo impedire che il Gallino venga svuotato ma al contrario venga potenziato. Inoltre - conclude il comitato - il nostro impegno è rivolto a chiedere maggiori servizi sanitari territoriali di prossimità a favore della popolazione. Si tratta di riaffermare un diritto alla salute, un diritto costituzionale per i nostri concittadini. Queste sono le ragioni per le quali vogliamo lavorare insieme per costruire un forte, determinato e coeso Comitato, per dare più voce e più strumenti a una intera comunità, alle persone più anziane, ai più deboli, ai meno tutelati".