Corte dei Conti indaga su ospedale Galliera: "invito a dedurre" per Bagnasco

Indagine della Corte dei Conti sul Galliera, l’ospedale di Carignano di proprietà della curia genovese.

Nei giorni scorsi è stato notificato un “invito a dedurre” al consiglio di amministrazione dell’ospedale, in cui figura anche il cardinale Angelo Bagnasco, ex presidente del Cda, ora sostituito dal nuovo arcivescovo di Genova Marco Tasca.

L'indagine condotta dalla Guardia di Finanza è partita da un esposto presentato dall’ex consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, oggi capogruppo di Il Buonsenso, Alice Salvatore. Come riporta anche Repubblica, la Corte dei Conti indaga sull'acquisto del Bar Bruna, in corso Aurelio Saffi, comprato per oltre 350mila euro. Secondo gli inquirenti, il prezzo pagato (che i vertici dell’ospedale sostengono sia stato finanziato con fondi privati dell’ente ecclesiastico), sarebbe fuori mercato e potrebbe costituire un danno erariale.

Il bar sarebbe stato pagato, secondo Repubblica, 185mila euro, mentre il resto dei soldi sarebbero stati consegnati al titolare come buona uscita: anche sulle modalità di conduzione della trattativa la Corte dei Conti vuole fare luce. Nel progetto del nuovo ospedale, il bar deve essere demolito per allargare la struttura e realizzare il nuovo ingresso.

In totale sono 15 i componenti del cda “invitati a dedurre”: tra loro, oltre a Bagnasco Giuseppe Zampini, presidente di Ansaldo Energia e vice presidente del Cda, Luca Beltrametti, professore di Economia all'università di Genova, il direttore generale del Galliera, Adriano Lagostena, il direttore sanitario Giuliano Lo Pinto, e l'ingegnere Ugo Salerno, amministratore delegato di Rina.

«Tutti i nodi vengono al pettina - è il commento di Salvatore - Il cda del Galliera si intestardì nel voler acquistare a tutti i costi il bar limitrofo lungo corso Saffi, stimato dagli stessi periti del Galliera per massimo 185 mila euro e che invece fu acquistato ancor prima dell’ok a procedere del progetto per 385 mila euro Il punto è che loro da sempre utilizzano i soldi pubblici, perché il Galliera è un ospedale pubblico, così come stabilito anche dalla sentenza del Consiglio di Stato che mi diede ragione nel 2017 contro l’ospedale che mi negava l’accesso alle informative millantando una sorta di autonomia “privatistica”. Un diniego fuorilegge dato che come ospedale pubblico anche il Galliera ha il dovere di sottoporsi a ispezioni da parte della Regione e dei suoi consiglieri».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Avendo invece usato soldi pubblici per l’acquisto sovrapprezzo del bar sopracitato - prosegue Salvatore - probabilmente inutile per il progetto, anche in questo caso potrebbe esservi un potenziale danno erariale».