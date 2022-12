Natale, ai giardini di Quinto arriva Teddy, il maxi orsetto luminoso

Un grande orsacchiotto di Natale ai giardini di Quinto, per la gioia di grandi e piccini, è stato installato nei giorni scorsi e adesso illumina l'area del levante cittadino.

"Con Paola ci siamo cascati. E non abbiamo saputo resistere. Appena lo abbiamo visto lo abbiamo scelto" commenta il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo postando una foto con l'assessora Paola Bordilli.

L'orsetto di Quinto - già preso d'assalto dai numerosi bambini che frequentano l'area - non è l'unica installazione luminosa che decora Genova per Natale: oltre alle tradizionali luminarie, in piazza De Ferrari è tornata anche la maxi pallina natalizia, accanto alle bancarelle del Mercatale, per i selfie di turisti e residenti.