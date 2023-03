Pra', l'antico orologio della scuola torna a segnare l'ora: "Punto di riferimento di studenti, pescatori e operai"

È tornato in funzione, dopo decenni, lo storico orologio della scuola Thouar di via Airaghi, a Pra'.

Il progetto di restauro è stato realizzato grazie al 5 per mille devoluto dai cittadini alla Onlus Orizzonti Futuri e l'inaugurazione si è svolta martedì mattina in presenza del dirigente scolastico Luca Goggi, dei bambini e degli insegnanti, del presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza, della vicepresidente Lorella Fontana e della consigliera delegata Michela Corronca.

Un vero e proprio simbolo per la delegazione: per molti anni, infatti, l'orologio - risalente all'inizio del secolo scorso, con i suoi meccanismi in ghisa - ha segnato il tempo non solo degli studenti ma anche degli operai e dei pescatori del quartiere.

"È stato molto bello - è il commento della vicepresidente del Municipio Lorella Fontana - ritrovare funzionante questo punto di riferimento per molti decenni, un antico orologio che adesso contribuisce a far rivivere la storia del quartiere. Emozionante vedere anche l'entusiasmo dei bambini".