Vendevano orologi di lusso falsi su social network e chat, due denunciati

I finanzieri della tenenza di Rapallo hanno individuato tra Genova e Rapallo due soggetti, che, con un sistema collaudato e professionale, commercializzavano orologi di lusso attraverso social network e chat, offrendo alla propria clientela una vasta scelta di marche, modelli, colori, accessori e materiali; dall'acciaio, all'oro, all'incastonatura di 'finte' pietre preziose.

Le perquisizioni eseguite dalle fiamme gialle nei due appartamenti hanno consentito il rinvenimento di un centinaio di orologi (principalmente Rolex, Omega, Armani, Louis Vuitton, Gucci, ma anche molti altri), insieme ai rispettivi cofanetti, certificati d'origine e garanzia, sigilli e libretti delle istruzioni; il tutto rigorosamente falso.

Le indagini hanno consentito ai finanzieri di accertare come il commercio illegale si protraesse in maniera sistematica da circa tre anni. I due responsabili sono indagati dalla procura della Repubblica di Genova e dovranno rispondere dei reati continuati e in concorso di ricettazione e commercio illegale di prodotti con marchio di fabbrica contraffatto.