È mancata Orietta Robello, storica fiorista della Valpolcevera

Lutto in Valpolcevera che perde una delle "storiche" figure del quartiere: è mancata infatti a 77 anni, a causa di una malattia, Orietta Robello, fiorista prima a Teglia e poi in piazza Pallavicini a Rivarolo.

"Una vera istituzione del nostro commercio - la ricorda il presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo - una donna impegnata e benvoluta nel quartiere. Non dimentico quante volte ha donato negli anni e preparato le corone per i monumenti ai partigiani di Rivarolo. Orietta è stata esempio di comunità. Ciao Orietta, sono sicuro che sarai lassù a preparare fiori bellissimi".

Il rosario si terrà oggi, giovedì 13 giugno, alle ore 17 nella chiesa di Santa Maria Assunta di Rivarolo. Sempre qui il funerale, venerdì 14 giugno alle 10.

Orietta viene ricordata come una persona sorridente, ironica, molto competente e legata al suo lavoro. Centinaia i commenti di cordoglio sui social: "Un pezzo di quartiere che se ne va" dice Michele, "Sei stata una grande professionista ci mancherai tanto" è il pensiero di Salvatore, "Andavo da lei da quando sono arrivata a Rivarolo nel 1985" dice Maddalena, "Quasi mai avevo le idee chiare su cosa comprare, mi affidavo a lei per ogni occasione in cui volevo donare fiori e, competente, mi accontentava sempre" sono le parole di Anna. Per Davide era "un punto fermo di Rivarolo". "Era una bella persona" la ricorda Iole Murruni, ex presidente del Municipio Valpolcevera.