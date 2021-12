Pensavano di passare la notte all'addiaccio: recuperate dal soccorso alpino sul monte Ramaceto

Pensavano di passare la notte in cima al monte Ramaceto, nonostante la temperatura fossero sotto zero.

Sono state recuperate dal soccorso alpino e speleologico della Liguria intervenuto in seguito alla chiamata di un amico preoccupato per le due donne. Le due 49enni, una genovese l'altra residente a Tortona, erano partite al mattino da Orero per compiere un percorso ad anello. Poco prima che calasse il sole però hanno perso l'orientamento e con il buio hanno pensato, come unica soluzione, di trascorrere la notte all'interno della cappelletta in cima al monte.

I tecnici le hanno raggiunte sulla vetta, stanche, infreddolite e affamate, ma in buone condizioni. Sono state rifocillate e aiutate a riscaldarsi con indumenti più adatti. Quindi, riaccompagnate a Orero, hanno fatto ritorno a casa autonomamente.