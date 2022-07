Oregina, minacce di morte a Silvio Berlusconi su pannelli pubblicitari

Minacce di morte a Silvio Berlusconi su pannelli pubblicitari.

La scritta è apparsa questa mattina in via Paolo della Cella, nel quartiere di Oregina. Nel messaggio si fa riferimento anche a Ruby, la ragazza marocchina che involontariamente diede il via al più grande scandalo politico-sessuale della storia italiana.

Silvio Berlusconi, cercò di far passare per nipote del presidente egiziano Hosni Mubarak parlando con i funzionari della questura di Milano per farla rilasciare dopo un’indagine per un furto.

A bomboletta spray appare la sigla P38, che può fare riferimento sia all'arma di ordinanza delle Brigate rosse, sia alla band musicale sciolta di ricenate che ineggiava proprio alla Br e, in generale, all'apologia del terrorismo.