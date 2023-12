Genova e la sua storia, rievocato lo scioglimento del voto fatto alla Madonna di Loreto

Come ogni 10 dicembre, anche quest'anno è stato sciolto il voto fatto alla Madonna di Loreto dopo la visione di frate Candido Giusso nel 1746. La tradizione si è rinnovata al santuario Nostra Signora di Loreto di salita Oregina, nel corso della messa celebrata dall'arcivescovo di Genova, Marco Tasca.

Nell'ambito delle Giornate Mameliane, l'associazione GenovApiedi ha organizzato il tradizionale corteo, che dal parco dell'Acquasola si è snodato attraverso salita Santa Caterina, piazza Fontane Marose, via Garibaldi, via Lomellini e durante il tragitto, con la collaborazione della Compagnia Liberi Tutti, ha messo in scena i due fatti, che hanno segnato la storia di Genova.

Quello del 5 dicembre 1746, quando Candido Giusso vide santa Caterina intercedere presso la Madonna per sconfiggere gli austriaci - in occasione della rivolta popolare scatenata dal che l'inse? urlato da Giovan Battista Perasso, detto 'Balilla' - e ciò che accadde 101 anni dopo, precisamente il 10 dicembre 1847, quando nello stesso santuario venne eseguito e cantato da 35mila patrioti Il canto degli italiani di Goffredo Mameli, dal 2017 ufficialmente inno d'Italia.

Tappa finale del corteo, salita Oregina: nel piazzale antistante il santuario Nostra Signora di Loreto sono state deposte le corone e, dopo i saluti istituzionali, la banda musicale di Rivarolo ha eseguito l'inno nazionale. La celebrazione si è conclusa con la messa e lo scioglimento del voto, con l'accensione di un cero alla Madonna.

Alla cerimonia, legata a due importanti momenti della storia di Genova, ha partecipato il sindaco Marco Bucci. "La città di Genova è parte integrante della storia di Goffredo Mameli - ha detto il Primo cittadino - e continua a onorarne la memoria attraverso monumenti, celebrazioni e il riconoscimento del suo contributo alla storia italiana. La figura di Mameli rappresenta un patrimonio condiviso, che collega la nostra città all'identità nazionale italiana. La prima esecuzione del Canto degli italiani in Oregina fa di Genova la città dell'Inno d'Italia".