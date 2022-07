Per vendicare il nipote spacca una gelateria ma sbaglia indirizzo

È entrato come una furia nella gelateria e ha chiesto del proprietario.

Dietro si è lasciato i vetri rotti della porta che ha spaccato e nell'attesa ha anche preso a calci il bancone danneggiandolo.

Soltanto alla vista del suo "rivale" si è reso conto di aver sbagliato indirizzo. Alla scena, che risale ai giorni scorsi, hanno assistito i passeggeri del 35 in transito in via Napoli e alcuni residenti che hanno chiamato il 112.

Sul posto sono arrivate le volanti di San Fruttuoso che hanno cercato di ricostruire quanto accaduto: pare che l'uomo cercasse di vendicare il nipote per un'offesa ricevuto ma oltre a commettere un reato, sbagliando persona e locale.

Identificato dalla polizia, sono in corso gli accertamenti sul caso.