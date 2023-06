Malore alla guida, autista Amiu soccorso dai passanti

Malore alla guida per un dipendente Amiu.

L'autista si trovava in via Napoli a bordo di un camion dei rifiuti quando si è sentito male, probabilmente per le alte temperature che oggi, giovedì 22 giugno, hanno fatto scattare il primo bollino giallo dell'estate 2023.

Per primi sono intervenuti i passanti che hanno fatto sdraiare l'uomo per terra e lo hanno riparato dal sole con un telo. Nel frattempo sono arrivate automedica e ambulanza per il trasporto in codice giallo al San Martino.