Ostello migranti, le famiglie della scuola vicina: "Escalation di degrado"

Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera aperta di 53 famiglie (su 73 di bambini iscritti all'asilo ndr.) della scuola dell'infanzia Maria Bondi di Genova.

La presente lettera arriva alla fine di un anno scolastico costellato da episodi incresciosi, come strumento per rendere noto lo stato di apprensione e la sensazione di impotenza delle famiglie firmatarie, estremamente preoccupate per la situazione in cui si trova la scuola dell'infanzia comunale Maria Bondi.

Siamo a scrivere questa lettera a seguito del fatto di cronaca riportato sui quotidiani in data 9 giugno 2024: una lite violenta tra padre e figli ospiti dell'ex ostello è sfociata in rissa, a danno di (per fortuna 'solo') alcuni motorini posteggiati nel posteggio della struttura.

La denuncia per danneggiamento che hanno ricevuto i protagonisti della vicenda e la richiesta dello spostamento della famiglia ad altra struttura non costituisce una soluzione alla situazione; anzi, l'accaduto testimonia ancora una volta quanto poco consono sia in termini di sicurezza l'utilizzo dell'ex ostello come centro di accoglienza straordinaria (Cas) rispetto alla sua contiguità con la nostra scuola, che accoglie bambini tra i 3 e i 6 anni.

Molti genitori, leggendo la notizia, hanno pensato con angoscia cosa sarebbe potuto succedere se l'asilo fosse stato aperto nel momento in cui ha avuto luogo la rissa, se nello stesso posteggio, che utilizziamo noi famiglie, la rabbia di queste persone si fosse riversata in altro modo. Di fatto, la sicurezza delle persone, che frequentano il complesso, non viene garantita, anche a causa della lacunosa gestione della struttura, che accoglie gli ospiti.

Da questo autunno ci chiediamo se le Autorità stiano aspettando un incidente più grave per intervenire in maniera decisiva. Per quanto ci riguarda la situazione attuale non è più sostenibile e, a maggior ragione, temiamo per la sorte della nostra scuola durante l'estate - ormai alle porte - e per il prossimo anno scolastico.

Rendiamo noto che le maestre, le rappresentanti di sezione, i genitori e altre persone dotate di buona volontà hanno percorso come privati tutte le vie burocratiche designate (e-mail, segnalazioni, incontri) con i soggetti coinvolti: in primis Carratù e Prefettura, dai quali siamo stati - di fatto - coinvolti in un lento scaricabarile di competenze e responsabilità, in un botta e risposta, che ha fatto emergere inefficienze e contraddizioni della gestione delle strutture comunali e del sistema di accoglienza.

L'unica persona, che ci abbia dato udienza e tempestivo riscontro, con il quale si mantiene un contatto, che non ci fa sentire abbandonati a noi stessi e che ringraziamo di cuore, è il vice sindaco Piciocchi, che ha dimostrato da subito un interessamento per la nostra situazione, culminato con un sopralluogo in data 09/04/2024 durante il quale ha potuto apprezzare di persona l'offerta didattico-formativa, l'organizzazione e la qualità del lavoro, che si svolge dentro alle mura, nonché la difficoltosa compatibilità del Cas con le esigenze di tutela di un'utenza di bambini di 3-6 anni.

La nostra scuola dell'infanzia è un patrimonio di chi la vive e non solo fa parte del quartiere, ma è un punto di riferimento per Oregina, per cui è un motore di progetti sociali mossi da piccoli-grandi sogni, dalla creatività e soprattutto dallo spirito di appartenenza alla comunità.

Per chi non conosce la nostra scuola, deve sapere che per noi è un fiore all'occhiello, che proprio grazie all'impegno delle maestre e al personale che ci lavora può proporre una offerta educativa e culturale di alta qualità, permessa anche da una sinergia profonda con le famiglie e da realtà presenti sul territorio, che contribuiscono con tempo e contributi personali a garantire che la scuola possa essere luogo di incontro sociale e stimoli culturali per tutte le famiglie del quartiere. Del resto, "la Bondi si sceglie" ed è proprio così. Non crediamo che esistano molte altre realtà che testimonino come la sinergia tra scuola, famiglie e territorio crei un tessuto sociale che unisce, sostiene e nobiliti un quartiere popolare, e vogliamo che continui ad essere così.

Durante questo anno scolastico purtroppo c'è stata un'escalation di degrado, nell'arco di pochi mesi sono stati rovinati e distrutti i giochi disponibili per tutti nel piazzale in comune antistante la struttura: una decina tra biciclette, macchinine, monopattini, per ultimo il biliardino. Un tempo i bambini si fermavano con le famiglie a giocare, ora non è rimasto nulla con cui giocare.

Già nel novembre 2023 un nonno si è trovato davanti ad una rissa nel piazzale antistante ed ha preferito riportare il bambino a casa invece che portarlo a scuola. Nel corso dell'anno sono state fatte diverse chiamate ai carabinieri per lo stesso motivo, e giusto l'altroieri abbiamo appreso dalle notizie che ha avuto luogo un'altra rissa.

Come se non bastasse, oltre alla questione della sicurezza, abbiamo avuto un continuo, ingente problema di gestione della spazzatura e dei rifiuti ingombranti. Il 28 maggio 2024, dopo numerose segnalazioni ai giornali e ai media, siamo riusciti ad ottenere che sgombrassero una discarica a cielo aperto dietro la scuola.

Non deve essere una leva mediatica a smuovere le coscienze, ma dovrebbe essere normale amministrazione gestire il decoro, le condizioni igieniche, la sicurezza e l'incolumità dei piccoli ospiti di una scuola comunale.

Con la presente è nostra intenzione esprimere totale solidarietà alle maestre, che si sono prodigate ben oltre le loro responsabilità professionali ed afferendo a risorse personali per provare ad arginare una situazione difficile e a ricercare una soluzione adatta alla scuola, alle famiglie e al contesto in cui la scuola è inserita, cercando di tutelare i nostri figli e garantire loro e a tutti noi un'esperienza positiva dell'anno scolastico in corso.

Ci teniamo a far presente che la nostra non è una presa di posizione contro gli ospiti della struttura, per i quali c'è stata una gara di solidarietà in termini di donazioni da parte delle famiglie della scuola e in generale del quartiere; anzi, con cognizione di causa sosteniamo con fermezza che andrebbero accolti con maggiore dignità, in primis meriterebbero condizioni di accoglienza più dignitose e la possibilità di percorsi di inserimento virtuoso nella società.

Infatti ci allarma l'incuria e la mala gestione della struttura, che ha inevitabili ricadute sul mantenimento e sulla vivibilità della struttura della scuola dell'infanzia, che accoglie i nostri figli, e sulla loro sicurezza. Mentre l'accoglienza è un dovere civile, è altresì doveroso garantire i presupposti per un'accoglienza dignitosa e per una convivenza serena con il quartiere ed eventuali strutture contigue.

Per tutte le ragioni sopra elencate, sosteniamo che un Cas in particolare non dà basi per una convivenza pacifica e fruttuosa con una scuola. Seguiremo con attenzione l'evolversi della situazione, pretendendo che la destinazione d'uso dell'ex ostello assicuri la reale idoneità di convivenza con la nostra scuola dell'infanzia. Qualora non vi sia un concreto riscontro su quanto sopra esposto, ci riserviamo ogni azione a tutela dei nostri figli nelle sedi opportune.