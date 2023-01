Auto prende fuoco, intervento dei pompieri

Intervento dei vigili del fuoco poco dopo le ore 9:30 di mercoledì 4 gennaio 2023 nei pressi del belvedere Da Passano, nel quartiere di Oregina.

Per ragioni ancora da accertare un'automobile ha preso fuoco e sono stati immediatamente allertati i soccorsi, secondo quanto appreso è stato il conducente ad accorgersi del problema, a fermarsi e a chiedere aiuto. I pompieri sono quindi intervenuti per lo spegnimento e la messa in sicurezza. La polizia locale, presente sul posto, ha segnalato il problema e ha chiesto di prestare la massima attenzione in zona.

Nella notte alcuni incendi hanno interessato invece la zona di Castelletto con diversi cassonetti della spazzatura andati a fuoco e un piromane arrestato dai carabinieri.