Fiammata in un ristorante, gravissimo il cuoco

Le fiamme lo hanno avvolto in faccia, alle braccia e al torace. È in gravissime condizioni un cuoco rimasto ustionato al lavoro in un ristorante a Oregina.

L'allarme è scattato poco prima di mezzogiorno per l'esplosione di un barbecue che ha provocato ferite anche a un altro uomo.

Entrambi sono stati ricoverati al reparto Grandi ustionati del Villa Scassi. Il cuoco è stato intubato e trasportato in codice rosso, mentre l'aiutante avrebbe riportato ustioni meno gravi e soltanto alle mani.