Calcinacci su auto parcheggiata, sfondato parabrezza

Momenti di paura in via Napoli, a Oregina, per la caduta di alcuni calcinacci sulla strada all'altezza del civico 35.

É successo ieri sera, giovedì 24 marzo, intorno alle 20: l'intonaco si è staccato da un poggiolo al quinto piano e ha sfondato il parabrezza di un'auto, una Fiat Panda, posteggiata.

A dare l'allarme sono stati i residenti che hanno chiamato il 112. Sul posto la polizia locale per vietare il passaggio dei pedoni sul marciapiede e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il poggiolo.