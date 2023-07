Rems di Pra', un tavolo per la questione della vicinanza con le case. Giovedì la manifestazione dei cittadini

Tra gli ordini del giorno fuori sacco discussi in consiglio comunale, uno di questi - presentato dalla consigliera Pd Rita Bruzzone - riguardava la questione della vicinanza delle abitazioni alla Rems Villa Caterina di Pra'. La struttura, che accoglie persone affette da disturbo psichiatrico e sottoposte a misura di sicurezza detentiva e che ospiterà il "killer delle fidanzate" Luca Delfino, è tornata sotto i riflettori qualche giorno fa per l'evasione di un 37enne, poi ritornato autonomamente: il caso aveva portato alla luce le ripetute proteste dei cittadini che vivono accanto alla struttura, protagonisti di una convivenza difficilissima.

Nell'ordine del giorno, approvato all'unanimità con 35 voti favorevoli, si chiede l'impegno di sindaco e giunta ad attivarsi presso la Regione Liguria per la costruzione di un confronto istituzionale con prefettura, Asl e ministero, con anche il coinvolgimento del Comune, per risolvere il problema della prossimità tra Rems e abitazioni e della vigilanza esterna.

"La struttura è vicinissima alle abitazioni che in alcuni casi confinano con la medesima - ha spiegato la consigliera Bruzzone - e da molti anni ormai i residenti denunciano l’impossibilità di convivenza per molteplici episodi di allontanamento volontario dei pazienti, che spesso si sono ritrovati nei loro giardini. O per le continue urla e invettive a loro rivolte e comunque per la preoccupazione dell'incolumità dei pazienti stessi ogni qualvolta tentano la fuga”.

Nel frattempo, come annunciato in precedenza, giovedì 27 luglio, alla vigilia di quello che dovrebbe essere il giorno d'ingresso di Delfino a Villa Caterina, i residenti organizzano una manifestazione "per difendere i nostri diritti", davanti alla struttura, a partire dalle 18.30.