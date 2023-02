Ordinanza anti-smog: previste deroghe

Ci saranno deroghe all’ordinanza antismog soprattutto per chi non può adeguarsi. A confermarlo, in consiglio comunale, l'assessore all'Ambiente Matteo Campora, dopo diverse proteste e interrogazioni sul tema.

"Solo per citare alcune deroghe - dice Campora - penso a chi ha ordinato un’auto o a chi deve recarsi in ospedale. Il Comune ha come punto di riferimento la legge regionale 941 del 2018 che va nella direzione di migliorare l’emissione e la presenza di agenti inquinanti, in particolar modo del biossido d'azoto", sostanza per cui a Genova continua a essere allarme, come evidenziato anche dai recenti studi di Legambiente.

Così Campora ha risposto ai consiglieri Valter Pilloni (Vince Genova) e Cristina Lodi (Pd) che hanno interrogato l’assessore rispettivamente sull’ordinanza antismog e misure di contenimento e sull’ordinanza che prevede la limitazione della circolazione nell’ambito del territorio comunale per alcune tipologie di mezzi per ridurre l’inquinamento, a tutela della salute pubblica. "Prendendo atto che le politiche di miglioramento della qualità dell'aria del comune di Genova vanno a penalizzare ancora una volta i cittadini - ha detto Lodi - non essendoci state misure propositive e costruttive in questi anni che invece fossero al fianco dei cittadini, quali sono gli studi che indicano che questa misura andrà a migliorare la qualità dell'aria? In che modo l’amministrazione intende comunque permettere alla popolazione che si muove dai comuni limitrofi verso la città di Genova di raggiungere la città? Quali misure intende adottare per permettere comunque alle persone di andare a lavorare e di lavorare senza dover per forza pagare veicoli nuovi in un momento di grave crisi economica? Dal momento che i sindaci della città metropolitana non sono stati coinvolti, intende il comune di Genova farlo visto l'avvicinarsi della data?".

"Venendo incontro alle richieste di determinate categorie di questi giorni - ha confermato Campora - stiamo valutando alcune modifiche all'ordinanza che possano tenere conto di diverse situazioni".