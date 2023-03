Ordinanza anti-smog, scattano i divieti: cosa cambia

Entra in vigore oggi, mercoledì 1 marzo 2023, la tanto discussa ordinanza anti-smog firmata dal sindaco Marco Bucci nei giorni scorsi con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento atmosferico in città e tutelare la salute pubblica.

Ordinanza anti smog, cosa cambia

La città è stata suddivisa in due aree, la 1 che comprende la zona centrale e la 2 che comprende invece tutto il resto del territorio comunale (A questo link tutti i dettagli, la mappa con le vie e l'ordinanza completa). In entrambe, dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 19 è vietata la circolazione ai veicoli privati di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 1 se alimentati a benzina, a ciclomotori e motocicli Euro 0, anche Euro 1 se a motore termico a due tempi.

La differenza riguarda le auto a diesel (in zona 1 il divieto arriva fino a Euro 3 e in zona 2 si ferma a Euro 2) e poi i veicoli commerciali che non potranno circolare (Euro 1 benzina ed Euro 2 gasolio) in zona 1, ma solo in zona 2. Dal primo luglio 2023, però, finirà la deroga e scatterà il divieto per i mezzi commerciali a gasolio fino a Euro 3 in zona 1. Previste sanzioni da 168 euro per i trasgressori, anche se l'avvio sarà soft tra installazione dei cartelli e attività informativa.

Chi è escluso dai divieti

Esistono diverse deroghe per determinate categorie di veicoli, che sono escluse dai divieti. Potrà circolare temporaneamente chi ha già acquistato un nuovo mezzo conforme alle nuove regole ed è in attesa della consegna, niente divieti poi per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi o esami o dimesse da ospedali e case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia o esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiari anche il percorso e l’orario (accompagnati da idonea documentazione). Situazione simile anche per chi deve recarsi a fare la revisione obbligatoria o deve effettuare delle riparazioni in autofficine o carrozzerie, che devono essere dimostrabili.

Niente restrizioni per chi effettua car-pooling, ovvero trasportando almeno 3 persone a bordo; per gli autocaravan di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Genova per il solo tratto che li conduca fuori dal territorio comunale e viceversa e autocaravan di proprietà di cittadini non residenti nel Comune di Genova per il solo tratto che li conduca fuori dal territorio comunale dal posto di rimessaggio autorizzato e viceversa. Via libera, poi, per i veicoli a trazione elettrica o a emissioni nulle, gli autoveicoli alimentati a metano e Gpl, quelli intestati a enti pubblici, società e aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali. E ancora auto, moto e ciclomotori inseriti nei registri nazionali dei veicoli storici regolarmente certificati e in possesso del certificato di rilevanza storica, compresi quelli in attesa del certificato dopo la presentazione della domanda, e infine i veicoli adibiti al trasporto disabili, muniti di contrassegno Cude; e i mezzi di associazioni Onlus che si occupano del trasporto di disabili nell’ambito delle proprie attività.

I confini dell'Area 1

Il perimetro dell’area è descritto dalla seguente sequenza di vie (o tratti di via). I tratti di strada indicati risultano inclusi internamente al confine a meno che non sia specificatamente indicato. Tutte le vie interne al confine sono da considerarsi facenti parte dell’area, ad eccezione di Via Terralba, Via Giulio Barrili e Via Giovanni Torti che pertanto svolgono il ruolo di assi di attraversamento dell’area medesima.

Piazza Dinegro, esclusa - via Bruno Buozzi, esclusa, via San Benedetto, esclusa - piazza del Principe, esclusa - via Fanti d’Italia - via Adua - via Alpini d'Italia - via Antonio Gramsci - piazza Caricamento - via della Mercanzia - piazza Cavour, esclusa - corso Maurizio Quadrio - corso Aurelio Saffi - via dei Pescatori, esclusa - via delle Brigate Partigiane (tratto da via dei Pescatori a rotonda 9 novembre 1989) - rotonda 9 novembre 1989, esclusa - corso Guglielmo Marconi, esclusa - via Giuseppe Casaregis (da corso Guglielmo Marconi a corso Buenos Aires) - corso Buenos Aires (da via Giuseppe Casaregis a piazza Tommaseo - piazza Tommaseo (a esclusione del ramo tra via Monte Suello e via Francesco Pozzo) - via Francesco Pozzo (e contigua rotonda Carlo Cereti, esclusa - via Francesco Dassori, esclusa - corso Aldo Gastaldi (tratto da via Francesco Dassori a via San Martino - via S. Martino (tratto da corso Aldo Gastaldi a via Angelo Scribanti - via Angelo Scribanti, esclusa, - via Francesco Mosso (solo il ramo di collegamento a Corso Europa in direzione Ponente) - corso Europa, tratto tra via Francesco Mosso e via Antonio Pastore - via Antonio Pastore - largo Rosanna Benzi - viale Benedetto Quindicesimo (tratto da largo Rosanna Benzi a via Antonio de Toni) - via Antonio de Toni - via Giambattista Marsano - via Donghi (tratto da via Giambattista Marsano a via Giovanni Torti, esclusa - via Giovanni Torti (tratto tra via Donghi e piazza Terralba), esclusa - piazza Terralba (tratto tra via Giovanni Torti e via Terralba), esclusa - via Filippo Casoni, esclusa - piazza Giovanni Martinez, esclusa - via Pietro Toselli (tratto da piazza Giovanni Martinez a via Michele Novaro), esclusa - via Michele Novaro (tratto da via Pietro Toselli a via Carlo Varese), esclusa - via Carlo Varese, esclusa - via Aurelio Nicolodi, esclusa - corso Galliera (tratto tra via Aurelio Nicolodi e piazza Carloforte), escluso - piazza Carloforte, esclusa - via del Piano, esclusa - via Francesco Calì - via Jean Monnet (tratto da via Francesco Calì a via Bobbio) - via Bobbio (tratto tra via Jean Monnet e via Angeli del fango) - via Angeli del fango - piazzale Marassi, escluso - via Rino Mandoli, esclusa - piazzale Parenzo, escluso - ponte Federico Campanella, escluso - via Leonardo Montaldo, esclusa - largo Gaetano Giardino, escluso - via alla stazione per Casella (posta a quota topografica superiore), esclusa - piazza dello Zerbino, esclusa - passo dello Zerbino, escluso - via Bartolomeo Arecco, esclusa - piazza Manin, esclusa - corso Carlo Armellini, escluso - corso Solferino, escluso - corso Magenta, escluso - corso Paganini, escluso - piazza Goffredo Villa, esclusa - corso Firenze, escluso - corso Dogali (tratto da corso Firenze e corso Ugo Bassi), escluso - corso Ugo Bassi (tratto tra corso Dogali e via Ambrogio Spinola, escluso) - via Ambrogio Spinola, escluso - via Napoli, esclusa - ponte Don Acciai, escluso - via Bari, esclusa - largo S. Francesco da Paola, escluso - via Bologna, esclusa - via Venezia, esclusa.