Boccadasse, Pegli e Voltri: ordinanza anti alcol sospesa

Ordinanza anti alcol sospesa non solo per il Napoli Fest ma anche per altri eventi che si svolgeranno a Genova. Il provvedimento del Comune con la deroga è comparso sull'albo pretorio e riguarda Boccadasse, Pegli e Voltri.

Il Civ Boccadasse ha richiesto la deroga ai limiti disposti dall'ordinanza in occasione della manifestazione 'La Soirée', venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 18.30 a mezzanotte e mezza. Si tratta di una serata con street food e dj set, coinvola l'area di piazza Nettuno e via Aurora.

Il Civ Riviera di Pegli, ha richiesto invece la deroga per 'PegliFest', sabato 8 giugno dalle ore 17 alle 23:59. Tardo pomeriggio e serata con musica, area ristoro e mercatino, coinvolta la zona dell'Arena degli Artisti e il lungomare di Pegli, passeggiata a mare da inizio depuratore al confine con Largo Calasetta.

Il Civ Voltri, infine, ha richiesto la deroga per l'evento 'Mangemmu e bevemmu pe-e stradde cu-i pirati', sabato 29 giugno 2024 dalle ore 18 alle 23. Pomeriggio e serata in cui sono previsti stand gastronomici, animazione musicale con artisti di strada e intrattenimento. L'area è quella di piazza Dagnino e da via Camozzini a via Don Giovanni Verità.

La deroga arriva perché "gli organizzatori hanno comunque garantito che presidieranno l’ordinato svolgimento degli eventi

programmati" e "l’amministrazione attribuisce significativo interesse alle attività di animazione e promozione commerciale e turistica, sia per i positivi riflessi economici che esse possono incentivare, sia per l’importante significato aggregativo del quartiere interessato che tali eventi possono fornire sotto il profilo dell’interazione sociale, della convivialità dei residenti, dei cittadini e degli eventuali turisti". La deroga è stata decisa dopo il parere favorevole dell'assessore al commercio, artigianato, pro loco e tradizioni cittadine Paola Bordilli e dell'assessore alla polizia locale Sergio Gambino.

