Lavagna, firmata ordinanza anti alcol e rumore notturno: i divieti

A Lavagna arriva, fino al 30 settembre, un'ordinanza anti alcol e rumore notturno. Il provvedimento è arrivato dopo aver tenuto conto delle segnalazioni dei cittadini "in merito al disturbo provocato in orario notturno dalle operazioni connesse allo svolgimento di alcune attività commerciali". E dunque l'ordinanza prevede limitazioni agli orari di vendita (anche per asporto) e di somministrazione di alcolici, ma non solo: prevista anche una riduzione degli orari delle attività di produzione e vendita di prodotti enogastronomici pronti per il consumo immediato, e dei distributori automatici.

L'ordinanza prevede il divieto sull'intero territorio comunale - dal 20 luglio al 30 settembre 2022, dalle 2 alle 5 del mattino, delle seguenti attività: