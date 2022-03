Ordigno bellico nel mare tra Arenzano e Cogoleto, la bonifica

Verrà fatto bonificato tra oggi e mercoledì il fondale marino tra Arenzano e Cogoleto, interessato dal ritrovamento di un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale.

Il ritrovamento risale all'aprile 2018, quando la capitaneria di porto ha comunicato all'ufficio territoriale di Genova il ritrovamento di un presunto ordigno bellico. Adesso, dalle 11 di oggi, 7 marzo 2022, fino a mercoledì 9 verranno condotte le operazioni di bonifica a cura del gruppo operativo subacquei del comando subacquei incursori della Marina Militare. La bomba è stata individuata a una profondità di circa 40 metri.

Dalle 11 di oggi a mercoledì, a causa della presenza dei mezzi necessari per trasferire l'ordigno in sicurezza e farlo brillare, nel raggio di un miglio dal punto del ritrovamento (Lat. 44° 22.570’N – Long. 008° 41.295’E WGS 84), del sito del brillamento (Lat. 44° 20’N – Long. 008° 40’E WGS 84) e nelle aree ricadenti all'interno dei due cerchi, entrano in vigore alcune regole. Sono infatti vietati la balneazione, le immersioni subacquee, la pesca, la sosta, l'ancoraggio, il transito e qualunque altra attività connessa direttamente o di riflesso con l'uso del mare. Le operazioni riguardano lo specchio acqueo tra Arenzano, Cogoleto e Varazze. A specificarlo, un'ordinanza della guardia costiera.

Queste regole valgono fino alle ore 7 di mercoledì 9 marzo, ma tecnicamente l'orario sarà determinato dalla fine delle operazioni.