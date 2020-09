Ferrovia Genova-Casella, scatta l'orario invernale

A partire da lunedì 28 settembre è in vigore l'orario invernale della Ferrovia Genova-Casella. Lunedì 28 settembre le corse in partenza da Casella alle ore 8.52, 10.38, 13.15 e le corse da Genova delle ore 7.35, 9.00, 10.30, 12.08 vengono effettuate con il servizio bus sostitutivo. Tutte le altre partenze verranno effettuate regolarmente con il treno. Il bus sostitutivo, in partenza da Genova piazza Manin e dalla stazione di Casella, effettua tutte le corse con lo stesso orario del treno.

Orario feriale invernale Ferrovia Genova-Casella

Partenze da Genova

7.35 - 9.00 -10.30 - 12.08 -13.23 - 14.24 - 16.46 - 18 - 19.35.

Partenze da Casella

6.20 - 7.27 - 8.52 - 10.38 - 13.15 - 14.52 - 16.38 - 18.08 - 19.19.

Orario invernale del sabato e festivo Ferrovia Genova-Casella

Partenze da Genova

9.00 - 10.20 -11.50 – 13.10 - 14.45 - 16.15 - 17.27 - 18.55.

Partenze da Casella

7.35 -10.28 - 13.16 - 14.50 - 16.05 - 17.32 - 18.45.

La biglietteria di Manin è aperta nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 12.15; al sabato e festivi dalle 8.30 alle 12 e dalle 12.45 alle 15 per la sola vendita di titoli di viaggio Fgc (esclusi gli abbonamenti annuali).