Amt, dal 12 settembre torna l'orario invernale

Lunedì 12 settembre 2022 entra in vigore l'orario invernale di Amt, che resterà fino al 9 giugno 2023. Come gli anni scorsi durante il periodo invernale torna in servizio la linea 16 (via Fiume-Quarto autostrada).

Gli orari del servizio invernale, urbano e provinciale, si possono consultare sul sito amt.genova.it direttamente dal bottone dedicato presente in home page, oppure utilizzando l'app Amt. Per tutte le informazioni è possibile, inoltre, contattare il servizio clienti al numero 848 000030, dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 16.30.

Per muoversi con i mezzi pubblici in città c'è anche Moovit, applicazione per la mobilità urbana già utilizzata da oltre un miliardo di persone e dal 2012 app di riferimento per i pendolari italiani, che presenta le nuove funzionalità dedicate agli studenti che nei prossimi giorni faranno rientro in classe.

L'app Moovit è attiva in oltre 350 città italiane e aggrega tutte le forme di mobilità nelle principali aree urbane, dagli autobus ai tram, dai treni regionali ai monopattini elettrici, permettendo agli studenti di trovare ogni mattina l'opzione più efficiente per raggiungere la propria scuola.

All'interno dell'app sono da oggi disponibili le 'card intuitive', un nuovo strumento utile per tutti gli studenti che si spostano verso le scuole. Istantaneamente, dopo aver aperto l'app, ogni studente troverà suggerimenti di viaggio personalizzati sulle proprie abitudini di spostamento e comodamente raggruppati in delle card in evidenza. Questa sezione si trova sotto la barra di ricerca e può essere navigata scrollando orizzontalmente verso destra e verso sinistra.

Le card, elaborate quotidianamente dall'intelligenza artificiale di Moovit, tengono in considerazione di tutti i fattori: dagli scioperi dei mezzi pubblici al maltempo, dal giorno della settimana agli eventi straordinari sul territorio, come la chiusura di una strada per un incidente o un cantiere.

Tra i vari suggerimenti disponibili nelle Card Intuitive nella home dell'app: