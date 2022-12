Gaslini, due operazioni salvavita a bimbi della Costa d'Avorio

Due bambini della Costa d'Avorio sono stati operati dai cardiochirurghi del Gaslini, nei giorni scorsi, grazie al progetto di cooperazione internazionale "Cuori Ribelli". Entrambi i bambini, di tre e undici anni, stanno bene e torneranno in Africa, con le proprie famiglie, entro un paio di settimane.

"La più piccola, Veronique, di tre anni, era affetta da canale atrioventricolare parziale, malattia molto comune, che se non trattata può condurre anche a forme severe di ipertensione polmonare. È stata operata e dimessa da qualche giorno ed è da considerarsi guarita senza difetti residui, destinata a una vita normale senza farmaci e senza limitazioni funzionali", spiega la cardiochirurga Elena Ribera del team Missioni chirurgiche internazionali del Gaslini.

L'undicenne Othniel, invece, aveva una forma molto severa di tetralogia di Fallot, malattia cianotizzante, poco comune nei Paesi occidentali a quell'età. "Era gravemente cianotico, con limitazioni funzionali gravissime, peggiorate da crisi di ipossia parossistiche, che hanno messo in pericolo la sua sopravvivenza - spiega Francesco Santoro, direttore del team -. Othniel è stato operato, è in via di dimissione nei prossimi giorni. Adesso il livello di ossigeno nel sangue è normale, il cuore ha recuperato completamente ed anche lui ha un'aspettativa di vita normale, sia in termini di durata che di qualità".

La collaborazione tra la Regione e le associazioni per aiutare i bimbi africani

I due interventi sono stati resi possibili grazie alla collaborazione tra la Regione Liguria e le associazioni "Flying Angels" per il trasporto aereo, "Band degli Orsi" per l'ospitalità fuori degenza e "Una voce per Padre Pio", che attraverso il progetto "Cuori ribelli" sta costruendo una rete internazionale di strutture ospedaliere che garantiscano ai bambini del Camerun e della Costa d'Avorio le cure necessarie per numerose patologie cardiache.

Per il direttore generale del Gaslini, Renato Botti, "abbiamo semplicemente fatto quello che dobbiamo fare sempre. L'ospedale Gaslini, forte della sua esperienza ultradecennale e della sua presenza in molti Paesi, porta l'eccellenza delle cure e dell'insegnamento clinico scientifico italiano a tutti i bambini del mondo, accoglie quelli che necessitano il trasferimento nella sua sede di Genova e mette a sistema le competenze dei suoi professionisti, attraverso partenariati con altre istituzioni pubbliche e private, locali e internazionali".

La squadra del Gaslini, istituita nel marzo 2018, ha gestito finora 30 missioni chirurgiche all'estero, in tre continenti e nove nazioni, durante le quali sono stati trattati 288 pazienti, sviluppando programmi di cooperazione per fornire supporto e formazione alle equipe locali. Il governatore ligure Giovanni Toti sottolinea che "il Gaslini è un ospedale di eccellenza a livello europeo e il fatto che nei prossimi anni si decida di investire moltissimo per realizzare un nuovo ospedale è segno dell'attenzione che mettiamo in questa istituzione. Oggi riconosciamo non solo la capacità di curare, ma anche di tenere relazioni di solidarietà importanti. Occuparsi di bambini che senza il Gaslini avrebbero avuto una vita assai complessa è un segno dell'importanza di questo istituto".