Intervento eccezionale al Gaslini: asportata a una neonata una massa più grossa della sua bocca

A cinque minuti dalla nascita Camilla smette di respirare. Serve un ricovero d'urgenza al Gaslini: l'elisoccorso si alza dall'ospedale San Paolo di Savona e arriva a Genova.

La piccola finisce in terapia intensiva e una decina di giorni dopo entra in sala operatoria. L'intervento, rarissimo e molto complicato, riesce perfettamente. Ora Camilla sta bene, respira e mangia in modo naturale. A raccontare la sua storia sono direttamente mamma Sara e papà Luca che hanno voluto lasciare al Gaslini la loro testimonianza, dalla paura iniziale al sollievo dopo aver superato i momenti più critici.

"Aspettavamo fuori dalla sala operatoria - ricorda la mamma - Appena la porta si è aperta il dottor D'Agostino si è affacciato e ci ha subito sorriso. Quindi abbiamo capito che per fortuna era andata tutto bene. Ci ha spiegato quello che era successo. Questa massa era davvero molto grande, più di quanto forse si aspettavano anche loro e però ci ha detto che erano riusciti con una buona probabilità a togliere tutto con quest'unica operazione".

Ora Camilla è in braccio a papà e si guarda attorno tranquilla e curiosa: "Abbiamo passato il suo primo mese in ospedale - dice Sara - dopo l'operazione dovevamo aspettare l'esame istologico di questa massa e ci è sembrato un tempo infinito, nel frattempo ci hanno spostato in terapia intensiva dove la bambina è rimasta una quindicina di giorni e ovviamente non ci siamo fatti mancare nulla perché a Camilla è venuta anche un'infezione".

A salvare la vita a Camilla a sei giorni di vita è stata l'equipe del dottor Roberto D'Agostino, responsabile della Uoc Otorinolaringoiatria: "Si è trattato di un intervento veramente molto raro ed eseguito in condizioni difficili - spiega il dottore - Nella mia esperienza pluri-trentennale mi ricordo solo un altro caso analogo di una bambina molto piccola, ma le dimensioni erano certamente più contenute. La bambina aveva solo sei giorni e una massa tumorale in bocca di oltre quattro centimetri. Tanto per dare un'idea, l'apertura stessa della bocca è grosso modo di quelle dimensioni, quindi non poteva alimentarsi e non poteva soprattutto respirare spontaneamente, per cui è stata in breve tempo intubata per poter farla ventilare e alimentata con flebo".

Continua il dottor D'Agotino: "Ma evidentemente una condizione del genere non può consentire una sopravvivenza, per cui abbiamo deciso di operarla nel più breve tempo possibile. In prima istanza con l'idea di eseguire una biopsia in modo da valutare la natura della massa, ma spiegando ai genitori che avremmo comunque tentato di eseguire una asportazione completa in un unico intervento, pur immaginando che sarebbe stato molto difficile. In effetti, tecnicamente l'intervento era complicato, non soltanto per le dimensioni così esigue della bocca, ma anche per la presenza del tubo di ventilazione che creava un ostacolo e riduceva ulteriormente lo spazio e impediva l'utilizzo di alcuni di alcune attrezzature che sono molto utili come il laser e quindi in questi casi ovviamente l'esperienza può e deve darci una mano".

Per Camilla il lieto fine che tutti aspettavano: "L'intervento è stato eseguito e ha dato un risultato veramente eccellente. È stato possibile asportare completamente la massa e al controllo - conclude il dottore - Dopo un mese abbiamo valutato che non c'era nessun residuo che non c'era nessuna recidiva e che soprattutto l'integrità di tutte le strutture era stata perfettamente conservata. Anche l'esame istologico ci è venuto in soccorso perché ha rivelato trattarsi di una massa benigna e quindi possiamo affermare che si tratta di un caso molto complesso, ma che, trattato in modo rapido e corretto, ha dato un esito felice e un lieto fine".