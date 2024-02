Maxi frode internazionale scoperta dalla guardia di finanza: cinque arresti

Cinque persone arrestate e beni sequestrati per tre milioni di euro sia in Italia sia all'estero: questo il bilancio dell'operazione della guardia di finanza di Genova nella mattinata di oggi, giovedì 22 febbraio, che ha portato a scoprire una maxi frode internazionale. Le porte del carcere si sono aperte, tra gli altri, anche per Salvatore Vetrano, soprannominato "re dei surgelati di Palermo", e considerato vicino a Cosa Nostra.

Le fiamme gialle dopo una serie di indagini, hanno infatti scoperto una frode fiscale transnazionale aggravata dall'agevolazione mafiosa. Sono stati anche sequestrati beni per oltre milioni di euro in territorio nazionale ed estero.

Nel mirino dei militari un giro d'affari basato sull'importazione di prodotti ittici surgelati dalla Spagna e dal Portogallo all’Italia e presunte frodi sull'Iva.

I militari del comando provinciale di Genova e del servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata (Scico), coordinato dai procuratori Federico Manotti e Giancarlo Vona, hanno eseguito due diverse ordinanze cautelari personali e reali emesse dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, non solo nei confronti di Vetrano bensì anche della figlia del boss Giuseppe Bruno, Anna, di Mauro Castellani, Giuseppe Licata e Sebastiana Germano (gli ultimi due ai domiciliari).

Tra i reati contestati, associazione a delinquere, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti e omesso versamento Iva, aggravati dalla transnazionalità. A Vetrano, come scritto sopra, è anche contestata l'aggravante di aver voluto agevolare Cosa Nostra.

In totale le persone indagate sono 12, alcune sono residenti in Liguria o titolari si aziende con sede nella regione. Di queste 12, sei sono accusate di aver costituito un’associazione per delinquere finalizzata al trasferimento fraudolento di valori, al riciclaggio, nonché al compimento di una vasta frode all’Iva. Nei confronti di otto indagati il gip ha disposto il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni per un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro, corrispondente al profitto delle attività ritenute illecite poste in essere, ed eseguito sia in Italia sia in Spagna e Portogallo.

