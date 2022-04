Aumenta l'hashish in circolazone tra i giovani del Tigullio: quarto arresto per l'operazione "Ferragosto"

Più di mezzo chilo di hashish nascosto nel frigorifero e dentro un elefante in ceramica nel soggiorno: ma i poliziotti sono riusciti a scoprire tutto, arrestando un pusher di 24 anni residente a Lavagna.

È successo nella mattinata di mercoledì 27 aprile, quando gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Chiavari hanno arrestato il 24enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione domiciliare gli agenti hanno trovato l'hashish, un bilancino elettronico di precisione e denaro contante provento dello spaccio. Il giovane pusher nascondeva lo stupefacente in parte nel frigorifero e in parte nell'elefante in ceramica all’ingresso del salone.

Questo ennesimo arresto va a concludere un’attività iniziata l’estate scorsa mirata alla repressione dello spaccio, visto l'aumento del consumo tra i ragazzi anche di giovane età residenti nel Tigullio.

L'operazione "Ferragosto"

Lo scorso 15 agosto (infatti l'operazione è stata denominata "Ferragosto") era stato arrestato un 40enne per spaccio in quanto all’interno della sua abitazione gli investigatori avevano trovato circa 3 chili di hashish e alcune piante di marijuana coltivate sul terrazzo di casa. A seguito dell’arresto erano partite anche diverse denunce sempre per lo stesso reato, unite a numerose segnalazioni all’autorità amministrativa per detenzione di stupefacente per uso personale.

Dopo l’arresto di Ferragosto ne erano stati effettuati altri due: uno di un 30enne, colto in flagrante mentre vendeva a due minorenni 50 grammi di hashish nella stazione di Lavagna, e l’altro di un 50enne trovato in possesso, a bordo della sua auto, di 400 grammi di hashish da spacciare nei pressi del suo negozio.

L’intera attività di repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti du tipo “leggero” ha portato al sequestro di circa 5 chili di hashish e di 2800 euro, provento dello spaccio.

L'aumento del consumo di droga tra i giovanissimi

Dell'aumento del consumo di droga tra i giovanissimi si è parlato anche all'ultima Festa della polizia, lo scorso 12 aprile.

"Il traffico e lo spaccio di droga - aveva commentato il questore di Genova Orazio D'Anna, leggendo i dati relativi al 2021 - non hanno mai subito un calo, nemmeno nei mesi della pandemia. Anzi, si assiste a una forte domanda da parte di tutte le categorie sociali, tra tanti giovani e giovanissimi. È un fenomeno imponente".