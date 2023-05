Operaio ferito sui binari di Brignole: in codice rosso al San Martino

Un operaio è rimasto ferito poco prima delle ore 7:30 di venerdì 12 maggio 2023 alla stazione ferroviaria di Brignole. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, sembra che l'uomo sia stato sfiorato, ma non toccato, da un treno in transito mentre lavorava nei pressi dei binari e, per lo spostamento d'aria, sia andato a sbattere in maniera violenta contro un pilastro.

Intervento del 118 sul posto con automedica del 118 e ambulanza della Croce Bianca Genovese, l'uomo è rimasto cosciente ma ha riportato un trauma importante ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino. A Brignole sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria per i necessari accertamenti e i vigili del fuoco.

Il traffico ferroviario ha subito rallentamenti, ma è tornato alla normalità poco dopo le otto. Tra gli effetti ritardi fino a 15 minuti per sei treni regionali, dieci minuti per un intercity e 45 minuti per un Frecciabianca.