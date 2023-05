Operaio sbalzato dal treno in corsa, lieve miglioramento

Si trova attualmente ricoverato presso la rianimazione del pronto soccorso dell'ospedale San Martino l’uomo di 64 anni rimasto ferito dal passaggio di un treno nella stazione di Brignole venerdì 12 maggio 2023. "In respiro spontaneo - spiega l'ospedale - le sue condizioni sono in lieve miglioramento".

L'uomo, addetto alle pulizie, era rimasto ferito intorno alle ore 7:30 mentre stava lavorando nei pressi dei binari. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato sfiorato, ma non toccato, da un treno in transito, e, per il forte spostamento d'aria, è poi andato a sbattere in maniera violenta contro un pilastro. Sul posto il 118 aveva inviato l'automedica Golf 1 e un'ambulanza della Croce Bianca Genovese, dopo i primi soccorsi sul posto l'uomo era stato portato in codice rosso all'ospedale per i traumi riportati nell'impatto, con ferite al fianco e alla schiena.

L'ospedale ha anche fornito aggiornamenti su altri due incidenti sul lavoro avvenuti nel mese di maggio. Restano stabili nella loro gravità le condizioni di salute dell’operaio di 41 anni, Nicola Magno, investito da un mezzo di lavoro nel pomeriggio di martedì 16 maggio in porto. Al momento non previsto intervento neurochirurgico. L'uomo ha subito l'amputazione delle gambe dopo essere stato travolto da un 'carrellone' che in gergo tecnico si chiama front loader ed è utilizzato per sollevare i container.

È sempre ricoverato presso la rianimazione al 3° piano del Monoblocco, infine, l’operaio di 48 anni caduto da alcuni ponteggi nella zona di via Caffaro lo scorso 5 maggio. Le sue condizioni neurologiche sono In lieve miglioramento.