Incidente sul lavoro: giovane operaio prende la scossa e vola giù dalla scala

Incidente sul lavoro a Pra', verso le 11 di giovedì 22 giugno.

Un operaio di circa 36 anni, mentre lavorava, ha preso la scossa: non è rimasto folgorato ma è bastato per farlo cadere dalla scala di un ponteggio, compiendo un volo di più di tre metri. Ha riportato un importante trauma cranico ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso. Dalle prime informazioni, era cosciente e non rischierebbe la vita.

Sul posto la Croce Verde Praese, l'automedica Golf 4 e la polizia di Stato.