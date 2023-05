Operaio resta schiacciato dal muletto, 26enne finisce in ospedale

Stava lavorando su un muletto per caricare un camion quando, per cause ancora da accertare, è rimasto schiacciato dal mezzo che si è rovesciato. Il 26enne, dipendente dell'azienda Coge in via Adamoli a Struppa, si è trovato a terra con una gamba rimasta sotto il manubrio del muletto.



L’incidente è avvenuto verso le 6 di mercoledì 31 maggio. Sul posto si sono precipitati i soccorsi, usciti in codice rosso, che hanno liberato l’uomo e gli hanno prestato le prime cure. Sul posto dell’incidente, sono arrivati anche i poliziotti e gli ispettori della Psal che hanno effettuato i rilievi di legge.



Il ferito è stato trasportato in codice giallo al Galliera da un'ambulanza della pubblica assistenza di Molassana seguita dall'automedica Golf 3. L'operaio ha riportato lesioni ad una gamba e all'ospedale è stato sottoposto alle cure del caso dall’equipe del pronto soccorso e ortopedia.