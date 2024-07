Incidente sul lavoro: operaio giù da una scarpata: è grave

Stavano lavorando alla manutenzione di un palo della luce, quando per cause ancora in via di accertamento uno dei due operai di una ditta di illuminazione è rimasto ferito in modo grave, precipitando lungo una scarpata. L'incidente sul lavoro è avvenuto questo pomeriggio, poco dopo le 13.30 a Fontanegli. I due, come detto, erano stati incaricati dalla ditta per un intervenuto su un palo precedentemente danneggiato.

Durante le operazioni il palo si sarebbe mosso, facendo cadere entrambi gli operai. Sul posto il 118 con l'automedica Golf3, la Croce Azzurra di Bavari, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Uno dei due operai è rimasto illeso, l'altro ferito, ha riportato un politrauma ed è stato portato in codice rosso, ma fortunatamente vigile e cosciente, al San Martino.

Le indagini su quanto accaduto sono affidate alla polizia, presente anche il personale della prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell'Asl.